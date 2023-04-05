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Spor

Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi resmen başladı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini açıkladı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi resmen başladı
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Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Sinan Kaloğlu'yla anlaştı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbolu bıraktıktan sonra 2018'de Altay'ın altyapısında teknik adamlığa başlayan 41 yaşındaki Kaloğlu, geçen yıl Süper Lig'den düşen İzmir ekibinin başında 8 maça çıktı. Bu sezon da 1. Lig'de Altay'ı çalıştıran Sinan Kaloğlu, 3 Şubat'ta Adanaspor'a kaybedilen maçın ardından görevinden ayrılmıştı.

Sinan Kaloğlu, bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıracak 4. teknik adam olacak. Sezona Metin Diyadin'le başlayan başkent ekibi, Taşkın Aksoy ve Mustafa Dalcı'dan sonra takımı Kaloğlu'na emanet etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 30 hafta sonunda 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

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