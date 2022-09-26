İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4662
  • EURO
    17,805
  • ALTIN
    966.429
  • BIST100
    3260.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde, Taşkın Aksoy dönemi
Spor

Gençlerbirliği'nde, Taşkın Aksoy dönemi

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy'un getirildiğini açıkladı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için yarın saat 12:00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

Taşkın Aksoy, kariyeri boyunca Fortuna Düsseldorf, Ankaragücü ve Kayserispor'da çeşitli görevlerde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.