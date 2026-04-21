Gençlerbirliği'nin kupada rakibi Galatasaray

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
B Grubu'nu 3 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sırada tamamlayan Gençlerbirliği, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında iki takım 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Organizasyonda 2010-11 sezonunda yarı finale yükselen başkent ekibi, Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.