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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

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Başkent ekibinde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri'nin yerine, takımı 2016'da da çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi.     

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

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