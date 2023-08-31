İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6245
  • EURO
    29,0886
  • ALTIN
    1660.84
  • BIST100
    7917.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne katıldı
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali ve Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne katıldı
ABONE OL

Harikalar Sahili'ndeki festival alanına gelen Bak, yaz spor okulları öğrencileriyle sohbet etti.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, ailelerin çocuklarıyla gençlik festivaline katılım sağlamasının eğlenceli ve güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinden 8 milyon gencin yararlandığını aktaran Bak, "Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 milyon, yani ülkemizin çocuklarına, gençlerine yüzme öğretiyoruz. Spor tesislerini her tarafa yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun ve sporcunun, gençlerin dostu. Belediyelerimiz de bu tip projelerin yapılmasına çok büyük destek veriyor. " diye konuştu.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin emrinde olduğunu dile getirerek, "460 gençlik merkezimiz, 50 gençlik kampımız, 10 binin üzerinde tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile plaj voleybolu izleyip gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Gençlik Festivali
  • Yaz Spor Okulları
  • Osman Aşkın Bak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.