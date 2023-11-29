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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türk sporu önemli süreçlerden geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, katıldığı bir ödül töreninde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bak, '2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Bu da Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor.' dedi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türk sporu önemli süreçlerden geçiyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda artık önemli ve söz sahibi bir ülke olduğunu belirterek, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Bu da Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor." dedi.

Ankara'da bir otelde Ülke TV tarafından düzenlenen "8. Spor ve Spor Ödülleri" törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı bakan yardımcılar, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, Türk sporu için çok emek verdiklerini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk sporu gerçekten devasa adımlar atıyor. Spor tesisleri, yapılan yatırımlar ortaya çıkan çok sayıda eser var. Bunun sonucu başarı ve madalya getiriyor." diye konuştu.

Türk sporcuların 2023 yılına damga vurduğunu aktaran Bakan Bak, "Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Futbol Takımı'mız grubunu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Diğer branşlardan da çok sayıda madalya geldi. Mete Gazoz, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Busenaz Sürmeneli ve Tekvando Milli Takımı'mız ve ismini saymadığım çok sayıda sporcumuz madalya aldı. Bu yıl şampiyon olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, bu başarılarda geçmişte görev alan bakanların da katkısı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Katkı ve emeklerinden dolayı önceki spor bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ülke TV çalışanları Ömer Önder kardeşimize de amatör spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Federasyonlardan, bakanlıklardan burada çok değerli arkadaşlarımız var. Türk sporunu güzel şeyler bekliyor. İnşallah Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bayrağımızı yine göklere çekeceğiz."

"TÜRK SPORU ÖNEMLİ SÜREÇLERDEN GEÇİYOR"

Bakan Bak, Türkiye'nin Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"Türk sporu önemli süreçlerden geçiyor." diyen Bak, şöyle konuştu:

"Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Türkiye artık bugün birçok uluslararası şampiyonayı yapacak kapasitede. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Bu da Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Sporu ve sizleri seviyoruz. Sporcu, güreşçi ve yönetici olarak içindeyiz. Hakem olarak, milletvekili ve bakan olarak Türk sporuna hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Spor Toto vasıtasıyla belediyelerle iş birliği ile her yerde tesisler yapılıyor. Bize yeni şampiyonlar lazım. İnanıyorum ki Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları bu ülke için gelecek. Gençlerimize güveniyoruz. Buradan Gazze'ye de selam olsun diyoruz. Oradaki zulme hayır diyoruz. Sporcularımızla birlikte ses yükseltiyoruz."

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