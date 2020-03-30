Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan ''hareketsiz kalma'' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı paylaşımda "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor" dedi.
Kasapoğlu başlattığı #evdekalhareketsizkalma kampanyasını, "Bu süreçte iyi hissetmenize yardımcı olacak tüm fikirlerimizi @hareketsizkalma platformuna taşıyoruz. Siz de paylaşın, takipte kalın.." sözleriyle duyurdu.
Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 30, 2020
Bu süreçte iyi hissetmenize yarıdımcı olacak tüm fikirlerimizi @hareketsizkalma platformuna taşıyoruz. Siz de paylaşın, takipte kalın.. #EvdeKalHareketsizKalma pic.twitter.com/O7JjXw4ozA