Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan ''hareketsiz kalma'' çağrısı

30 Mart 2020 Pazartesi 20:12 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:12

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı paylaşımda "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor" dedi.

Kasapoğlu başlattığı #evdekalhareketsizkalma kampanyasını, "Bu süreçte iyi hissetmenize yardımcı olacak tüm fikirlerimizi @hareketsizkalma platformuna taşıyoruz. Siz de paylaşın, takipte kalın.." sözleriyle duyurdu.