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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan ''hareketsiz kalma'' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir kampanya başlattı.

30 Mart 2020 Pazartesi 20:12 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:12
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı paylaşımda "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor" dedi.

Kasapoğlu başlattığı #evdekalhareketsizkalma kampanyasını, "Bu süreçte iyi hissetmenize yardımcı olacak tüm fikirlerimizi @hareketsizkalma platformuna taşıyoruz. Siz de paylaşın, takipte kalın.." sözleriyle duyurdu.

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

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