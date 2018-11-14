Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlik projelerine 51,1 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projelerine desteği sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde gençlik projelerine verdikleri destek tutarının 51,1 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca "düşün, tasarla ve uygula" sloganı ile hazırlanan 444 projeye, 34,6 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı ile 2018 yılında, toplam 1445 projeye 51,1 milyon lira destek verildiği duyuruldu. Bugüne kadar proje sayısı ve bütçesi açısından bir yıl içinde verilen en yüksek desteğin sağlandığı kaydedildi.

Gençler için her geçen gün yeni imkan ve yeni fırsatlar sunma çabası doğrultusunda bu yıl iki farklı proje çağrısına çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018-I Özel Çağrı başlığı altında, ilk defa uygulanan bir yöntemle Üniversite-Gençlik Toplulukları ile Lise-Gençlik Gruplarının "Sağlıklı Yaşam ve Spor", "Kültür ve Sanat" ve "Yenilikçi Fikirler" başlıklarında sunduğu projelerden, 1001 projeye 16,5 milyon lira destek vermiş ve projeler 81 ilde uygulanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda, 178 kitap kahve, 68 kültür ve sanat, 48 mobil gençlik merkezi, 48 sosyal uyum, 35 sağlıklı yaşam ve spor, 33 bağımlılıkla mücadele, 28 yenilikçi fikir ve 6 muhtelif başlıklı proje, hala Türkiye genelinde uygulanıyor.

Bakanlık, Gençlik Projeleri Destek Programı ile 2018 yılına kadar ise 1896 projeye 173 milyon lira destek sağlamış ve yaklaşık 1,5 milyon genç bu faaliyetlerden yararlanmıştı.​

(AA)