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Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği '30 Altı 30' programına ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlandığı vurgulanarak "Bakanlığımızın, organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur." denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ödül verdiği isimler şu şekilde listelendi:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme
 
Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare
 
Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group
 
Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
 
Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı
 
Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap
 
Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports
 
Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele
 
Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion
 
Rümeysa Kadak (23): Milletvekili
 
Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu
 
Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka
 
Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji
 
Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall
 
Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.
 
Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.
 
Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED
 
Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı
 
Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech
 
Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay
 
Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy
 
Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health

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