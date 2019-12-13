Gençlik ve Spor Bakanlığından ödül açıklaması Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği '30 Altı 30' programına ilişkin açıklama yaptı.