Genk - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geliyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Mæhle, Aidoo, Ndongala
Beşiktaş: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Babel
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