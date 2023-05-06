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Spor

Georgios Bartzokas: Dörtlü Final'e kalmaya çalışacağız

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas maç sonu açıklamalarda bulundu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 00:18 - Güncelleme:
Georgios Bartzokas: Dörtlü Final'e kalmaya çalışacağız
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Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Oyuncuların baskı sebebiyle normal formlarında oynayamadığını anlatan Bartzokas, "İki taraf için de çok zor maçtı. Oyuncuların normal formlarında oynayamaması hatalara sebep oldu. Pierre'in üçlükleri Fenerbahçe'ye özgüven verdi. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Salı günü kendi taraftarımızın önünde Dörtlü Final'e kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yunan temsilcisi Olympiakos THY Avrupa Liginde 34 resmi maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde ederek 1. sırada yer alıyor.

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