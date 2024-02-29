İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2259
  • EURO
    33,9698
  • ALTIN
    2039.62
  • BIST100
    9125.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Georgios Jasikevicius: Baskonia karşısında çok iyi performans sergilemeliyiz
Spor

Georgios Jasikevicius: Baskonia karşısında çok iyi performans sergilemeliyiz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Georgios Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak Baskonia karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 14:20 - Güncelleme:
Georgios Jasikevicius: Baskonia karşısında çok iyi performans sergilemeliyiz
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Georgios Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 27. haftasında yarın İstanbul'da oynanacak Baskonia karşılaşması öncesi değerlendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Jasikevicius, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Baskonia play-off hedefi olan bir takım. Euroleague'de iki maçlık bir mağlubiyet serimiz var ve özellikle milli maç arası sonrası tekrar Euroleague moduna dönebilmemiz çok büyük önem taşıyacak. Elbette Baskonia çok tehlikeli bir hücum takımı. Howard ve McIntyre gibi çok etkili hücum oyuncuları var ve aynı zamanda birçok oyuncuları harika bir sezon geçiriyor. Sonuç olarak Euroleague'de her maç zordur ve bu da onlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun pivotu Georgios Papagiannis ise iç saha maçlarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Euroleague sahnesine geri dönüyoruz. Baskonia kesinlikle bu maça hazır bir şekilde gelecektir ve biz de böyle iyi bir rakibe karşı kazanmak için çok iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.