Beşiktaş, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olurken ilk 2 golde uzaktan şutların ağlara gitmesine engel olamayan Mert Günok'un performansı eleştiri oklarını çekmişti.

BRUGGE MAÇINDA PUANI GETİRMİŞTİ

Beşiktaş'ta göreve Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devralan Mert Günok, istikrarlı bir görüntü sergileyip önce siyah beyazlıların değişilmez ismi olmuş, ardından A Milli Takım'a geri dönmüştü.

Genel olarak ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mert, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le oynanan maçta ise adeta zirve maçlarından birini yaşamıştı. Kalesinde 1 gol görse de 8 net kurtarış yaparak Kara Kartal'ın Belçika'dan 1 puanla dönmesinde temel faktör olmuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mert Günok'un Adana Demirspor maçına dizinde ağrıyla çıktığı ortaya çıktı. Dizindeki probleme rağmen teknik ekibin de onayıyla kendini zorlayarak sahaya çıkan deneyimli kaleci, bundan dolayı ceza sahası dışından sağına doğru gelen 2 kurtarılmaya müsait pozisyonda topa engel olamadı.

Adana Demirspor maçına ağrıyla çıkan Mert Günok, ağrılarının daha da artması sonrasında 30. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın ardından tedavisine hemen başlanan başarılı file bekçisinin, Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alma ihtimali düşük.