İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gerçek ortaya çıktı! Mert Günok sahaya ağrılı çıkmış
Spor

Gerçek ortaya çıktı! Mert Günok sahaya ağrılı çıkmış

Adana Demirspor maçında yediği hatalı gollerle tepki çeken ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Mert Günok hakkındaki gerçek ortaya çıktı. 34 yaşındaki deneyimli file bekçisi maça dizindeki ağrılarla çıkmış ve kurtarışları yaparken zorlanmasına neden olmuş. İşte detaylar...

Fanatik30 Eylül 2023 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Gerçek ortaya çıktı! Mert Günok sahaya ağrılı çıkmış
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olurken ilk 2 golde uzaktan şutların ağlara gitmesine engel olamayan Mert Günok'un performansı eleştiri oklarını çekmişti.

BRUGGE MAÇINDA PUANI GETİRMİŞTİ

Beşiktaş'ta göreve Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devralan Mert Günok, istikrarlı bir görüntü sergileyip önce siyah beyazlıların değişilmez ismi olmuş, ardından A Milli Takım'a geri dönmüştü.

Genel olarak ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mert, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le oynanan maçta ise adeta zirve maçlarından birini yaşamıştı. Kalesinde 1 gol görse de 8 net kurtarış yaparak Kara Kartal'ın Belçika'dan 1 puanla dönmesinde temel faktör olmuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mert Günok'un Adana Demirspor maçına dizinde ağrıyla çıktığı ortaya çıktı. Dizindeki probleme rağmen teknik ekibin de onayıyla kendini zorlayarak sahaya çıkan deneyimli kaleci, bundan dolayı ceza sahası dışından sağına doğru gelen 2 kurtarılmaya müsait pozisyonda topa engel olamadı.

Adana Demirspor maçına ağrıyla çıkan Mert Günok, ağrılarının daha da artması sonrasında 30. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın ardından tedavisine hemen başlanan başarılı file bekçisinin, Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alma ihtimali düşük.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.