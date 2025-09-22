Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık 1 yıldır yeşil sahalardan uzak kalan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerine sürpriz bir takımın başında dönüş yapabilir.

Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 62 yaşındaki çalıştırıcıya yurt dışından talip çıktı.

AL-AHLY, ABDULLAH AVCI'NIN PEŞİNDE

Jose Riveiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu belirtildi. Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda.

DİĞER ADAYLAR

Ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mısır kulübü Al-Ahly, İspanyol teknik direktör José Ribeiro'nun görevine son vermişti. Bu hafta içi yeni hocasını açıklaması beklenen ve takımı yine yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Al-Ahly'de Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da diğer teknik direktör adayları olduğu haber detayında yer aldı.

KESİN KARAR BU HAFTA VERİLECEK

Öte yandan haberde, Al-Ahly yönetiminin teknik direktörle ilgili nihai kararını bu hafta vereceği ifade edildi.

TREZEGUET'İN DE TAKIMI

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan öğrencisi olan Mahmoud Trezeguet de Al-Ahly'de forma giyiyor.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı 25 yıllık kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapacak. Al-Ahly aldığı kötü sonuçların ardından ligde 6 maçta 9 puan ile 10.sırada bulunuyor.

ABDULLAH AVCI'NIN KUPA KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında İstanbulspor U21 takımında başlayan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde Trabzonspor ile 3 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Avcı, bordo-mavililerle 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.