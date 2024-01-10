İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9798
  • EURO
    32,8079
  • ALTIN
    1959.69
  • BIST100
    7771.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri dönüyor! Fenerbahçe'ye Fred müjdesi
Spor

Geri dönüyor! Fenerbahçe'ye Fred müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred geri dönüyor. Brezilyalı oyuncunun olmadığı maçlarda zorlanan sarı-lacivertlilerde bayram havası yaşanıyor.

10 Ocak 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Geri dönüyor! Fenerbahçe'ye Fred müjdesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de orta sahanın kilit ismi Fred, formasına kavuşuyor.

Kayserispor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla son 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Brezilyalı, bugün Konya'ya karşı sahadaki yerini alacak.

Sambacıyı 11'e koyacak olan teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek'i ise kulübeye çekecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1389 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha, 6 asistle takımına katkıda bulunmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.