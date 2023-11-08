Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı. Çebi, dün Tüpraş Stadyumu´nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkanlık görevini üstlendikten sonra birçok zorlu dönem yaşadıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Yaklaşık 12 sene önce bu kulübe İkinci Başkan olarak göreve geldim. Bu süreçte ne zorluklar ile baş ettiğimizi herkes biliyor. Özellikle 'Feda´ döneminde büyük mali sıkıntılar yaşayan ekipte yer aldım. 1 yıl ara verdikten sonra 4 yıl önce bu koltuğa talip olduk ve göreve geldik. Geldiğimiz ilk günden itibaren daha da büyüyen sıkıntılar içerisinde mücadelemizi vermeye devam ettik. Bu dönem içerisinde zorlukları Allah´ın izniyle tüm kulüp olarak hallettik" dedi. Bu gelişme üzerine, Beşiktaş'ta başkanlık için en güçlü aday çalışmalarına başlarken takımın başına geçireceği hocayı bile belirledi.

'KENDİMİZİ YAKMAYI BİLİRİZ'



Başkan, sözlerinin devamında, "Bugün içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı bir süreç var, özellikle futboldan kaynaklanan. Bu süreç benim için çok yıpratıcı olmuştur. Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura ve birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için, her şey önce Beşiktaş'ı düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir kan değişimine, yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte umuyorum ki en iyisi, en sağlıklısı olur diye temenni ediyorum. Değişimin de pozitif olacağını düşünüyorum. Eğer Beşiktaş söz konusu ise kendimizi yakmayı da biliriz" ifadelerini kullandı.

'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'



Görev süresi boyunca yanında olan herkese teşekkür eden Çebi, sözlerini şöyle noktaladı: "Rahmi Koç, Cemil Kazancı ve Nevzat Demir´in Allah gönüllerine göre versin. Onlar Beşiktaş´ı seviyorlar. Ben buna şahit oldum. Bilsinler ki camia da onları çok seviyor. Yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taşın altına ellerini değil gövdelerini koydular. Çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Son olarak 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden helallik istiyorum. Bana haklarını helal etsinler. Biz geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Bundan sonraki yönetime ürünü toplamak kalacak" dedi.

SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞACAK...



Beşiktaş Yönetimi'nde Asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, bir süredir liste hazırlığı içerisindeydi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmaması halinde göreve hazır olduğunu birçok kez belirten Kocadağ, Çebi'nin dün kararını resmen açıklaması sonrasında liste çalışmalarını hızlandırdı. Deneyimli yöneticinin, kulüp dernekleri ve camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini hızlandırıp listesini en kısa sürede oluşturacağı bildirildi. Kocadağ'ın göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA RASHİCA ALARMI!



Son olarak Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Milot Rashica endişesi yaşanıyor. UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleye Milot Rashica'dan yoksun çıkabilir. Kosovalı Milot Rashica'nın kadroya çağrılması durumunda başarılı oyuncu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.