İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri mi dönüyor? Sergen Yalçın'a sürpriz talip
Spor

Geri mi dönüyor? Sergen Yalçın'a sürpriz talip

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı. Ersun Yanal'la da ilgilenen Kosova Futbol Federasyonu, Sergen Yalçın'ı da teknik direktör adayları arasına dahil etti.

28 Ocak 2022 Cuma 09:50 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:50
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarı elde eden ancak bu sezon beklenen sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılan Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

YANAL'IN DA İSMİ GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın adı Kosova Milli Takımı ile anılmış ve teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almıştı.

EN GÜÇLÜ 3 ADAYDAN BİRİ SERGEN YALÇIN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kosova Milli Takımı için bu kez de Sergen Yalçın'ın ismi gündeme geldi.

Kosovan Footy'nin haberine göre; Ersun Yanal ile birlikte Sergen Yalçın ve ünlü Alman teknik adam Felix Magath'ın adının geçtiği iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.