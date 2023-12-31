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Spor

Geri sayım başladı! Arda Güler yeniden yeşil sahalarda

Real Madrid'e transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlanan Arda Güler tamamen sağlığına kavuştu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre 18 yaşındaki genç yıldızın 3 Ocak'ta Mallorca ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

31 Aralık 2023 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Arda Güler yeniden yeşil sahalarda
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Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, sakatlığını atlatan ve takımla da çalışmalara başlayan 18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'taki Mallorca maçında süre alabileceği belirtildi.

Real Madrid'de daha önce de sakatlıkları sonrası kadroya giren genç futbolcunun, bu kez sahaya çıkmasının oldukça yakın olduğu kaydedildi.

İspanyol devine transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, daha önce Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

Real Madrid ile Mallorca arasındaki karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

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