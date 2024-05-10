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Spor

Geri sayım başladı! Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzakta

Galatasaray'da nefesler tutuldu ve şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Sarı kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 11:50 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzakta
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Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sırasıyla deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, iç sahada Fenerbahçe ve dışarıda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise içeride Mondihome Kayserispor, deplasmanda Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, ligin 36. haftasında Fatih Karagümrük müsabakasıyla şampiyonluğunu garantileyebilir. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecan son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak.

LİGDE 23. ŞAMPİYONLUKLA RAKİPSİZ

Galatasaray, 65 sezonu geride kalan Süper Lig'de 23 kez şampiyonluğa ulaştı.

Ligde en fazla zafere ulaşan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, bu sezonu da şampiyon tamamlaması durumunda 24. kez zafer turu atacak. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonŞampiyonTeknik Direktör
1961-62GalatasarayGündüz Kılıç
1962-63GalatasarayGündüz Kılıç
1968-69GalatasarayToma Kaleperovic
1970-71GalatasarayBrian Birch
1971-72GalatasarayBrian Birch
1972-73GalatasarayBrian Birch
1986-87GalatasarayJupp Derwall
1987-88GalatasarayMustafa Denizli
1992-93GalatasarayKarl Heinz Feldkamp
1993-94GalatasarayRainer Hollmann
1996-97GalatasarayFatih Terim
1997-98GalatasarayFatih Terim
1998-99GalatasarayFatih Terim
1999-00GalatasarayFatih Terim
2001-02GalatasarayMircea Lucescu
2005-06GalatasarayErik Gerets
2007-08GalatasarayCevat Güler
2011-12GalatasarayFatih Terim
2012-13GalatasarayFatih Terim
2014-15GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2017-18GalatasarayFatih Terim
2018-19GalatasarayFatih Terim
2022-23GalatasarayOkan Buruk

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