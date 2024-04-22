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Spor

Geri sayım başladı! Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasını kazanması halinde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın iki yıllık aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselecek.

IHA22 Nisan 2024 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gireunspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 63'e yükselten Göztepe, en yakın rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Son 3 haftaya avantajla giren sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta 28 Nisan Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarına bakılmaksızın iki yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselecek.

İzmir ekibi, kalan iki karşılaşmaya prestij için çıkıp, kupayı da evindeki bu sezonun son karşılaşması olan Bodrum FK müsabakasında almayı hedefliyor.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ŞÖLENE HAZIRLANIYOR

Süper Lig'e sadece 3 puan uzaklıkta olan Göztepe'de taraftarlar ise hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde koreografi şova hazırlanıyor. Şimdiden hazırlığına başlanıldığı öğrenilen görsel şölenin, karşılaşmanın başlama düdüğü çalmadan önce tribünde hazır olacağı ifade edildi.

ÜMİT AKDAĞ, KENDİNİ AFFETTİRDİ

İsmail Köybaşı'nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından sol bek mevkine geçen stoper orjinli Ümit Akdağ, bu süreçte gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Ligde son olarak oynanan Giresunspor maçındaki performansıyla övgü toplayan 20 yaşındaki oyuncu, savunmasının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da galibiyette önemli bir rol oynadı.

Etkili oyunun yanında 68. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu, güzel de bir gole imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Ümit Akdağ'a performansından dolayı sosyal medyadan olumlu yorumlar yaptı.

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