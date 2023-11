Galatasaray efsanesi Gheorhe Hagi, sarı kırmızılı kulübün sezonu, Icardi, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında kulüp televizyonuna konuştu. İşte Hagi'nin açıklamaları...

"OĞLUM DA G.SARAY FORMASI GİYER"

"Galatasaray için oynadığım için gururluyum. Ümit ediyorum ki, oğlum da Galatasaray forması giyer."

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

"Galatasaray'ı çok özlüyorum. Constanta'da çok fazla işim var. İnşallah en kısa zamanda bir Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a gelmeyi çok istiyorum."

"OYUNCULARIMIZ ALTYAPIDAN"

"Farul Constanta'nın en önemli varlığı altyapısıdır. En büyük seviyede oynayacak oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Takımın yüzde 40-50'si altyapıdan geliyor. Bu bizim kimliğimiz. Çocuklara sürekli yatırım yapıyoruz. Altyapı takımlarında şampiyonluklar yaşıyoruz. Son 10 yılın en iyi performanslarını gösterdik altyapıda. Altyapıdan çok fazla oyuncumuz, milli takımlara kadar yükseldi. U17, U21'e kadar oyuncular verdik. Bununla da çok seviniyoruz. Demek ki böyle bir başarı elde edilebiliyor."

"KADIN TAKIMI DA KURDUK"

"Kadın takımını da yeni kurduk. Onlarla da belli bir yere kadar gelmek, şampiyon olmak istiyoruz."

"İYİ ALTYAPI İÇİN OYUNCU, YÖNETİCİ, PARA"

"Tesislerimizi 14 hektarlık bir alana kurduk. 14 tane sahamız var. Büro ve otel olarak kullanacağımız binanın 5 bin metrenin üzerinde kullanım alanı var. Sene sonunda burayı da açacağız. Tüm kulüp, o binada faaliyet gösterecek. İyi bir altyapıya sahibiz diye düşünüyorum. Sonra oyuncuya, yöneticiye ve ardından paraya sahip olman gerekiyor."

"HEM OKUL, HEM FUTBOL"

"Bizim arsalardan 3 dönüm kadar olanı Eğitim Bakanlığı'na sattık. Orada bir okul kurulacak. Akademinin yanında okul olması bizim için önemli. Çocuklarımızın güzel eğitimler alması, yetişmesi bizim için çok önemli. A takım seviyesine ulaşamayan oyuncularımız da alacakları eğitimle yönetici olur, başkan olur. Güzel iş yapmak ve çocuklara iyi bir şans vermek istiyoruz."

"G.SARAY İLE ORTAKLIK KURABİLİRİZ"

"Galatasaray'dan gelecek bir teklife her zaman açığız. Özellikle altyapı açısından bir istek, talep varsa gerisi çok kolay. Neden olmasın."

"EN İYİLERDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ"

"Şu anki bütçemiz, şampiyonluk seviyesinde bir bütçe değil. Hedefimiz playoffta oynamak. Sürekli olarak ilk 6 takım içerisinde olmalıyız. Geçen sene şampiyonluk şansımız oldu. İyi oyunculara imza attırdık. Bu şekilde şampiyon olduk. Hepimiz iyi performans gösterdik. Romanya'nın en iyi takımı olduk. Gelecek için kulüp olarak Romanya'nın en iyileri arasında yer almak istiyoruz. Bütçeyi biraz daha artırmayı hedefliyoruz. Bu tip gelişimlerle en iyi kulüpler arasında sürekli yer almak istiyoruz. Bunun arkasında teknik olarak altyapımızdan iyi futbolcular yetiştirmek, sürekli bu işi devam ettirmek istiyoruz. A takımımız da Romanya'nın en iyilerinden biri olmalı. Hedefimiz bu ama şu an o seviyede değiliz. Çünkü para!"

"BEN SADECE KONSEPTİ HAZIRLADIM"

"Kulübün başarısı bana bağlı değil sadece, mentalite olarak öyle bir şeyi ancak kurabilirim. Ben böyle doğdum, bunu seviyorum. Burada kollektif bir çalışma var. Kulüpte tek başıma değilim. Hagi Akademisi olsun, Farul Constanta olsun, ben sadece teknik konsepti hazırladım. Gerisi ekip çalışmasıdır. Teknik ekip, yöneticilerimizin yüzde 99'u eski futbolcular."

"G.SARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLİR"

"Her gün takip ediyorum Avrupa futbolunu. Galatasaray'ı da her gün takip ediyorum. Benim mesleğim futbol. Bilgi alma amaçlı olmak herkesi takip ediyorum. Bunu içten değil de Köstence'den takip edebildiğim kadar ediyorum. Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı Galatasaray. Güzel bir kadro, güzel bir ekip var. Finansal olarak da kulüp iyi seviyede düşünüyorum. Avrupa'da kendini göstermiş futbolcular var. Çok güzel bir kadro kuruldu. Bundan sonra devamını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkar. Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir. Yıllar önce bu başarı kazanıldı. Avrupa'nın en iyi takımı olmayı hedefliyor Galatasaray, çünkü daha önce Avrupa'nın en iyisi oldu. Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da başarılar kazanmıştır. Benim için her başarı gelebilir, imkan dahilindedir. Neden Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasın."

"KADRO ÇOK İYİ"

"Galatasaray'ın her mevkide çok iyi oyuncuları var. Büyük isimleri transfer ediyorsunuz ama o takımı kurmak zor olabiliyor. Güzel futbol oynayacak bir takım kurmak çok zor bir şey. Tek sonuç kazanmak olmalı tabii ki, başka sonuç kabul edilemez. Ben umuyorum ki, Galatasaray geçen seneye göre daha iyi bir sene geçirir. Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ediyor Galatasaray. Her iki kulvarda başarı temenni ediyorum."

"G.SARAY, BAYERN VE MANU KADAR BÜYÜK"

"Bayern Münih ve Manchester United büyük kulüplere saygı duymak lazım. Yenilmek normaldir. Bana göre Galatasaray da çok büyük bir kulüptür. Bayern Münih ve Manchester United ile eşittir. Old Trafford'da kazandı Galatasaray, Bayern Münih'e karşı 70 dakika eşit ve çok iyi oynadı. Son 30 dakikayı biraz daha çalışmak lazım, Bayern Münih gibi takımları yenmek için. Gördüğüm oyun beni sevindirdi. Galatasaray için her türlü başarı imkan dahilindi. Kulübün arkasında büyük bir tarih var. Çok iyi oyuncuları transfer etti. Şu an o performansları gösterme zamanıdır."

"ICARDI: DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

"Dünyanın en iyi futbolcularından biri Galatasaray'da oynuyorsa ona sevinmek, övünmek, mutlu olmak lazım. Her bir takımın Icardi gibi bir golcüye ihtiyacı var. Galatasaray'da böyle bir golcü var. Dünyanın en iyilerinden biri. Umut ediyorum ki böyle devam eder. Çok önemli bir oyuncu.

"OKAN BURUK, G.SARAY'I İYİ TANIYOR"

"Okan Buruk, taraftarın istediği şampiyonluğu getirdi geçen sene. Şu an önünde yeni bir meydan okuma var. Geçen sene başardıklarını bu sene tekrar etmesi lazım. Galatasaray'da büyümüş, çok iyi tanıyan biri. Kendisine başarılar diliyorum."

"G.SARAY TARAFTARI 1 NUMARA!"

"Galatasaray taraftarı her zaman 1 numaradır. Takımı bırakmasınlar, destek olsunlar, yanlarında olsunlar. Oyuncuların, onlara ihtiyacı var. O ruhu, o motivasyonu, adrenalini veren taraftardır. Galatasaray'ı sevmeye devam etsinler."