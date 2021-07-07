İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2021 Çarşamba / 27 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6725
  • EURO
    10,2668
  • ALTIN
    504.019
  • BIST100
    1388.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ghezzal kafa karıştırdı! Galatasaray'a mı gidiyor?
Spor

Ghezzal kafa karıştırdı! Galatasaray'a mı gidiyor?

Rachid Ghezzal, babasının 'Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz' açıklamasını yalanladı.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:51
ABONE OL

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın ismi son günlerde Galatasaray'la anılmıştı. Ghezzal'ın babasının, "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" şeklindeki ifadeleri gündemde geniş yer tutmuştu. Ancak Cezayirli futbolcu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ghezzal, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BİYOGRAFİSİNDEKİ 'BEŞİKTAŞ' İBARESİNİ DE KALDIRDI

Bu arada Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabındaki biyografisinden 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Art arda gelen bu hamleler sonrası Rachid Ghezzal'la ilgili Galatasaray iddiaları yeniden alevlendi.

İşte Ghezzal'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.