Ghezzal kafa karıştırdı! Galatasaray'a mı gidiyor?

7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:51

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın ismi son günlerde Galatasaray'la anılmıştı. Ghezzal'ın babasının, "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" şeklindeki ifadeleri gündemde geniş yer tutmuştu. Ancak Cezayirli futbolcu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ghezzal, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BİYOGRAFİSİNDEKİ 'BEŞİKTAŞ' İBARESİNİ DE KALDIRDI

Bu arada Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabındaki biyografisinden 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Art arda gelen bu hamleler sonrası Rachid Ghezzal'la ilgili Galatasaray iddiaları yeniden alevlendi.