Gigi Datome: İstanbul, kalbimde yer edindi ancak Roma, Roma'dır

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, Gazetta dello Sport'a röportaj verdi ve kariyeri hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Datome, ''Avrupa'daki bütün takımlar bizi yenmek istiyor. Tüm oyuncular Fenerbahçe için oynamanın gururunu tatmak istiyor. Bizim hedefimiz hem Türkiye hem de Avrupa'da en üstte yer almak. Tıpkı son üç yıldır yaptığımız gibi.'' sözlerini kullandı.

''ROMA MI İSTANBUL MU?''

2015'ten bu yana Fenerbahçe'de bulunan İtalyan oyuncu, Roma ile İstanbul'u da kıyaslarken ''Roma'yı tercih ederim çünkü evim orası. Dil de önemli bir etken tabii. Ayrıca yemekleri benim zevkime daha uygun. İstanbul, kalbimde yer edindi ancak Roma, Roma'dır.'' dedi.

''BİR KAÇ YIL İÇİNDE İTALYA...''

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Datome, ''Kariyerimi İtalya'da bitirir miyim bilmiyorum. Zamanı geldiğinde elbette bunu değerlendiririm. Birkaç yıl içinde İtalya, bana uygun bir yer olabilir.'' diye konuştu.

(Sporx)