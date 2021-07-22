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Spor

Gine, Tokyo 2020'ye katılmayacak

Batı Afrika ülkesi Gine'nin 5 kişilik olimpiyat takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak.

AA22 Temmuz 2021 Perşembe 13:38 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:38
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Ülkenin Spor Bakanı Sanoussy Bantama Sow, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınında yeni çıkan varyantların ardından Gineli atletlerin sağlığını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldığımızı üzülerek bildiriyorum." dedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, salgının yanı sıra ülkede yaşanan finansal zorlukların da bu kararın alınmasında etkili olduğu iddia edildi.

Gine'nin olimpiyat takımında yüzücüler Mamadou Tahirou Bah ve Fatoumata Lamarana Toure, güreşçi Fatoumata Yarie Camara, sprinter Aissata Deen Conte, judocu Mamadou Samba Bah yer alıyordu.

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