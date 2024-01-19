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Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan teklif açıklaması!

İsmi sık sık Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan Giovanni van Bronckhorst, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2024 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'tan teklif açıklaması!
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Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde adı sık sık geçen Giovanni van Bronckhorst, İngiltere basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

Rangers'tan ayrıldıktan sonra birçok teklif aldığını söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Rangers'ta teknik direktör olarak ayrıldıktan sonra birçok başka kulüpten teklifler aldım, ancak artık sadece hayır diyebilmek güzel. Ortalama olarak Hollanda TV ve UEFA için haftanın üç günü aktifim. Şampiyonlar Ligi başlıyor ve hafta sonu da eşim Marieke ve iki oğlumla daha uzun süre vakit geçirebilmekten gerçekten keyif alıyorum ve bir süre daha takım çalıştırmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesinden uzak kaldığını söyleyen Bronckhorst, "Haftada üç ya da dört kez birlikte yemek yiyoruz, bu harika bir şey. Son yıllarda böyle bir şey yaşamamıştık. Ya uzaktaydım ya da antrenman yapmak zorunda kaldım. Artık aile olarak birlikte çok zamanımız var ve bunu bozabilecek hiçbir şey yok." dedi.

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