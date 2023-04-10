İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2657
  • EURO
    21,0057
  • ALTIN
    1239.88
  • BIST100
    5043.95
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Giresunspor 11 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Giresunspor 11 maçtır kazanamıyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen Giresunspor, ligde 11 maçtır kazanamıyor.

Karadeniz temsilcisi en son sezonun 16. haftasında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK karşısında 2-1'lik galibiyet elde edebilmişti.

Bu sene ligde hiç 3 puan alamayan Giresunspor, 11 maçta 5 kez rakipleriyle berabere kalırken 6 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

EMRULLAH EKİZ: "7 FİNAL NİTELİĞİNDE MAÇIMIZ KALDI"

Kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssızlıklar nedeniyle hedefledikleri galibiyetleri bir türlü alamadıklarını söyledi.

Ligin 29. haftasında sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına büyük önem verdiklerini belirten Ekiz, "7 final niteliğinde maçımız kaldı. Bunlardan ilki 16 Nisan Pazar günü sahamızda konuk edeceğimiz Demir Grup Sivasspor. Bu zorlu karşılaşmayı mutlaka ama mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok." dedi.

Ekiz, sahadan istedikleri sonuçla ayrılarak üzerlerindeki kazanamama baskısını atacaklarını ve biraz olsun rahat nefes alacaklarını ifade ederek, "Bir galibiyet almamız durumunda gerisi gelecektir. Giresunspor olarak düşme gibi bir düşünce aklımızdan geçmiyor. Biz bu ligi çok sevdik. Kalıcı olacağız. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra da gelecek için önemli hedeflerimiz var." diye konuştu.

Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncu grubunun her türlü mücadeleyi verdiğine vurgu yapan Ekiz, Giresun halkından da gereken desteğin daha fazla verilmesini istedi.

Ekiz, taraftarların Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımlarının yanında olmaları çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.