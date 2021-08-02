Giresunspor Emre Akbaba'yı istedi, Flavio ve Diabate'yi bitirdi

DHA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:27

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Galatasaray maçı saha içinde zor olacak ama Giresunspor da kendi sahasında iyi başlamak istiyor. Güzel bir maç olacak izleyenler için ama benim için çok önemli olan tüm Galatasaray camiasını Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah onlara güzel bir Giresun yaşatırız ve mutlu ayrılırlar. Bizim için önemli olan o" dedi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel değerlendirmelerde bulundu. Uzun süre sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Karaahmet, "Uzun vadeli bekledikten sonra gelen mutluluklar tabii çok kıymetli oluyor. Bizim de uzun süre bekleyerek gelen; sonuçta 44 yıl yani, bir ömrün 3'de 2'si... Bu kadar bekledikten sonra gelince, biz hala bu mutluluğu sonuna kadar yaşıyoruz. Bu bizim için çok özel bir durum" diye konuştu.

"GALATASARAY CAMİASINI GİRESUN'DA EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçı ve sarı-kırmızılı camia ile ilgili açıklamalarda bulunan Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Burak başkanın Giresunlu olması tabii ayrı bir şey ama Galatasaray ve Giresunspor camialarının ben çok iyi olacağını, bu iki tarafın da birbirine yakın camialar olduğunu zaten biliyoruz. Biz Giresunlular, gelen bütün takımları en iyi şekilde ağırlayacak bir camiayız. Oradaki iş dünyası, esnafımız en güzel şekilde ağırlayacaktır, bundan yana şüphem yok. Galatasaray maçı saha içinde zor olacak, kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray'ın nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Giresunspor da kendi sahasında iyi başlamak istiyor. Güzel bir maç olacak izleyenler için ama benim için çok önemli olan tüm Galatasaray camiasını Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah onlara güzel bir Giresun yaşatırız ve mutlu ayrılırlar. Bizim için önemli olan o. Puanı veya puanları biz alalım isterim tabi. Orada bize müsaade buyursunlar ama balıkları, pideleri onlar yesinler, orada problem yok" diye konuştu.

"7 OYUNCU DAHA TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"

Şu ana kadar 6 futbolcu aldıklarını, 7 futbolcu daha almak istediklerini belirten başkan Karaahmet, "Bunların 2-3 tanesi belli ama işte görüşmeler devam ediyor. Piyasa var ve o piyasa şartları başta çok yüksek açılıyor bildiğiniz gibi, sonra düşüyor, sonra başka futbolcu çıktığında yabancı kuralı nedeniyle alamayacak durumda kalacağız. Biraz beklemek ve doğru zamanda almak bizim gibi kulüpler için çok önemli. Yoksa bir futbolcuya, 'O rakamı ver geleyim' en kolayı. Biz daha az rakam vererek getirebilirsek doğru yönetim yapmış olacağız. Ben geçen sene planlarımızın aynısı yaptığımızı düşünüyorum. Giresunspor'a transferler gelecek. Daha farklı oyuncular da gelecek. Şu birkaç gün içerisinde sonuçlanmasını beklediğimiz transferler var. Onlar sonuçlanınca zaten ne demek istediğimizi de anlayacaklar. Ama hep söylüyorum, doğru zamanda doğru rakamlara yapılan transfer bence daha kıymetlidir" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR CAMİALARINA TEŞEKKÜR

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba transferi konusunda da bilgiler veren Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Galatasaray'dan Emre Akbaba konusu... Düşünülürse, yani biz isteğimizi talebimizi söyledik, onlar karar verecek... Onlar karar verince hamle yapabiliriz. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Flavio ve Diabate konusunda biz bir karar birliğine vardık ve sağ olsun kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Futbolcu taraflarını bitirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bir aksilik olmayacağını düşünüyorum. İki futbolcu da Giresunspor'a katılacak. O konuda Ahmet Bey'in attığı adım çok anlamlı. Doğru noktada buluştuk. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Galatasaray başkanına da çok teşekkür ediyorum, Fatih hocaya da çok teşekkür ediyorum kaleci Okan transferinde de onlarla görüşme sonucunda transferi sonuçlandırmıştık" ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN ANLAYIŞI BANA VAHŞİCE GELİYOR"

Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlamalarında, talimatlara uymadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alan Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray maçını takip edemeyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaahmet, "Ben eleştiri yapmayı çok sevmiyorum ama federasyona da söyledim... Şimdi düşünün bir kulüp başkanısınız, şampiyon olmuşsunuz... Biraz bekledim sahaya girmek için 20 dakika falan, sonra tabii ki de girdim, takım çağırıyor. Ondan sonra girdik. Bunu yazan gözlemcinin halet-i ruhiyesini merak ediyorum. Niye yazarsın bunu, ne oldu yani! Zaten test olunmuş, takım şampiyon olmuş; bu mudur yani! Bu anlayış biraz bana vahşice geliyor. Bir kulüp başkanı tabi ki girecek. Zaten 20 dakika geçmiş. Her kuralı uyguluyor musunuz? Bu doğru bir yöntem değil, hemen ceza yazalım. Federasyonun bu tarafını biraz törpülemesi lazım. Bir başkan bir şey söylüyor, hemen ceza verelim... Bu kadar olmaz yani. Her şeye ceza olmaz. Bir masumiyet var orada, şampiyonluk var. Bir anlayış istiyoruz, biz de insanız. Şimdi ben aşağı yukarı 45 gün falan yerimi alamayacağım. İlk maçı izleyemeyeceğim maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama bu cezalardan, çok katı yasaklardan kurtulmamız lazım, hele ki futbolda. Bırakalım başkanlar bir şeyler de söylesin, onlara neler söylüyorlar. Ne hakaretler yiyoruz, biz de bir şeyler söyleyelim. Hemen ceza olmaması lazım. İnşallah bu sene böyle olmaz" şeklinde konuştu.