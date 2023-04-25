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Spor

Giresunspor, Hakan Keleş ile lige devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in görevine devam edeceği Başkan Nahid Yamak'ın paylaşımı ile duyuruldu.

25 Nisan 2023 Salı 23:28 - Güncelleme:
Giresunspor, Hakan Keleş ile lige devam edecek
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in geleceği belli oldu.

Karadeniz ekibinin başkanı Nahid Yamak, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından istifa sinyali veren Hakan Keleş ile ilgili paylaşımda bulundu. Yamak, paylaşımında, "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Başkan Nahid Yaman'ın bu paylaşımı, Hakan Keleş ile yola devam edecekleri şeklinde yorumlandı.

Hakan Keleş, iç sahada kaybettikleri Başakşehir karşılaşmasının ardından taraftara el sallamış, daha sonra ise görevi bırakabileceğini yönünde bir karar alabileceğini söylemişti.

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