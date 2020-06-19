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Spor

Giresunspor son dakikada Play-Off'a göz kırptı

TFF 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük heyecana sahne olan müsabaka, ev sahibi Giresunsporun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

19 Haziran 2020 Cuma 22:39 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 22:39
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Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası geri dönen TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Adanaspor'u konuk etti.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük heyecana sahne olan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ahmet Kesim ile 90+6. ve 90+9. (p) Raul Rusescu kaydetti. Adanaspor'un tek sayısını ise 60. dakikada Celil Yüksel attı.

Son 5 maçında 4. galibiyetini alan ve çıkışını sürdüren Giresunspor, 41 puana yükselerek 8. sırada yer aldı. Üst üste oynadığı 9. maçından da galibiyet çıkaramayan Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada kaldı.

Giresunspor, gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

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