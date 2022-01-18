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Spor

Giresunspor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA18 Ocak 2022 Salı 19:46 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 19:46
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GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Çalışmanın ardından kara yolu ile Trabzon'a hareket eden takım burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Pelupessy ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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