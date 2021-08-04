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Spor

Giresunspor Trabzonspor'dan Flavio'yu kiraladı

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun, Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:49 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:49
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'dan Flavio'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, Flavio'nun yeni sezondaki maaşının 150 bin Euro'luk kısmı, Trabzonspor tarafından ödenecek.

Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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