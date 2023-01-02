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Spor

Giresunspor Yönetimi'nden olağanüstü genel kurul kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı aldı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Giresunspor Yönetimi'nden olağanüstü genel kurul kararı
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulübün, 26 Nisan 2022'de yürürlüğe giren 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılması zorunlu olan spor kulübü unvanını alması ve Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ettirilmesi için olağanüstü genel kurul düzenleneceği belirtildi.

Yapılması planlanan genel kurulun, belirtilen gündemle üyelik ödentileri yapılarak genel kurula katılım hakkı kazanan üyeler ile 16 Ocak saat 13.00'te kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 23 Ocak'ta aynı saat ve aynı yerde belirtilen gündem maddeleri ile toplanacaktır." ifadesine yer verildi.

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