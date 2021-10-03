İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun: Ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz
Spor

Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun: Ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenen GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AA3 Ekim 2021 Pazar 15:04 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:04
ABONE OL

GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 44 yıl sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetleri olduğunu belirterek, "Bu bizim çok anlamlı ve özel bir galibiyet. 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Göztepe galibiyetiyle üzerlerindeki kara bulutları dağıttıklarını ve ligde çıkışa geçeceklerini ifade eden Olgun, şöyle konuştu:

"44 yıl sonra yükseldiğimiz ligde var olma mücadelesinin savaşını veriyoruz. Bu galibiyetlerin devamı gelecek. Gelecek haftalarda alacağımız iyi sonuçlarla alt sıralardan hızla uzaklaşacağız. Giresunspor önümüzdeki haftalarda adından söz ettirecek. Bizim teknik heyete ve oyuncularımıza güvenimiz tam."

Olgun, 9. haftada oynayacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ise 7 Ekim Perşembe gününden itibaren başlayacaklarını sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.