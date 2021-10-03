Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun: Ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz

AA 3 Ekim 2021 Pazar 15:04 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:04

GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 44 yıl sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetleri olduğunu belirterek, "Bu bizim çok anlamlı ve özel bir galibiyet. 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Göztepe galibiyetiyle üzerlerindeki kara bulutları dağıttıklarını ve ligde çıkışa geçeceklerini ifade eden Olgun, şöyle konuştu:

"44 yıl sonra yükseldiğimiz ligde var olma mücadelesinin savaşını veriyoruz. Bu galibiyetlerin devamı gelecek. Gelecek haftalarda alacağımız iyi sonuçlarla alt sıralardan hızla uzaklaşacağız. Giresunspor önümüzdeki haftalarda adından söz ettirecek. Bizim teknik heyete ve oyuncularımıza güvenimiz tam."

Olgun, 9. haftada oynayacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ise 7 Ekim Perşembe gününden itibaren başlayacaklarını sözlerine ekledi.