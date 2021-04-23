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Spor

Giresunspor'dan 'kripto para' anlaşması

FinTek sektöründe faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji ile Giresunspor ‘kripto para' alanında iş birliğine gitti. Anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji tarafından, Giresunspor'a ait bir mobil uygulama kurulacak ve kripto para oluşturulacak.

AA23 Nisan 2021 Cuma 15:52 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 15:52
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TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Bitexen Teknoloji A.Ş ile iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada anlaşmada, Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından, GZT Giresunspor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacağı belirtildi.

Bitexen Teknoloji A.Ş.'nin İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Giresunluları ve Giresunspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Giresunspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor." denildi.

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