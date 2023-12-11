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Spor

Girona, deplasmanda Barcelona'yı 4 golle yendi!

İspanya La Liga'da Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. Girona konuk olduğu Katalan ekibini 4-2 mağlup etti ve Real Madrid'in takıldığı haftada liderliğe yükseldi.

11 Aralık 2023 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Girona, deplasmanda Barcelona'yı 4 golle yendi!
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İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki maçı Girona 4-2'lik skorla kazandı.

Girona'nın gollerini 12. dakikada Artem Dovbyk, 40. dakikada Miguel Gutierrez, 80. dakikada Valery Fernandez ve 90+5. dakikada Christian Stuani attı. Barcelona'nın golleri 19. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2'de İlkay Gündoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Girona, ligde 41 puana yükseldi. Girona, Real Madrid'in Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı haftada 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 34 puanda kaldı.

Girona, ligde gelecek hafta sahasında Alaves'i konuk edecek. Barcelona, Valencia deplasmanına gidecek.

İSPANYA'DA PUAN DURUMU

1-Girona: 41 puan

2-Real Madrid: 39 puan

3-Atletico Madrid: 34 puan

4-Barcelona: 34 puan

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