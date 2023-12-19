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Spor

Girona doludizgin lider!

La Liga'nın 17. haftasında sezonun sürpriz ekibi Girona, evinde Alaves'i konuk etti. Girona maçı 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

19 Aralık 2023 Salı 01:34 - Güncelleme:
Girona doludizgin lider!
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La Liga'nın 17. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Pedro'nun yönetimindeki Alaves karşı karşıya geldi.

Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Girona 3-0 kazanırken golleri; 23. dakikada Artem Dovbyk, 42. dakikada Portu ve 59. dakikada penaltıdan yine Artem Dovbyk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Girona, 42 puanlı Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürürken Alaves 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Real Betis'e konuk olurken, Alaves evinde Real Madrid'i konuk edecek.

  • La Liga 17 hafta
  • alaves
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