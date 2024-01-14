İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Girona'dan kritik puan kaybı!

İspanya La Liga 20. hafta mücadelesinde Girona, konuk olduğu Almeria ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

14 Ocak 2024 Pazar 20:26 - Güncelleme:
Girona'dan kritik puan kaybı!
ABONE OL

La Liga'nın 20. haftasında Mguel Sanchez'in ekibi Girona ile Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria karşı karşıya geldi.

Almeria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere biterken konuk ekip Girona'da Aleix Garcia 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Girona puanını 49'a yükseltip maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğe yükselirken, Almeria 6 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Sevilla'yı ağırlarken, Almeria deplasmanda Real Madrid'e konnuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.