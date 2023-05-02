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Spor

Girona'nın son kurbanı Sevilla oldu

La Liga'nın 32. haftasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olan Girona rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

2 Mayıs 2023 Salı 01:30 - Güncelleme:
Girona'nın son kurbanı Sevilla oldu
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La Liga'nın 32. haftasında Sevilla, sahasında Girona'yı konuk etti.

Ramon Sánchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Girona 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 23. dakikasında Juanpe'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatan Girona, 55'de Castellanos'un golüyle skoru 2-0'a getirerek rakibini saf dışı bıraktı.

Sevilla 3 maçlık galibiyet serisinin ardından aldığı yenilgiyle 41 puanda kalırken geçen hafta aldığı 4-2'lik Real Madrid galibiyetiyle adını duyuran Girona ise 44 puana yükseldi.

İspanya ekibi Girona bu sezon 32 resmi maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 44 puan ile ligde 8. sırada yer alıyor.

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