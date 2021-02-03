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Spor

Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş'ın başına bela oldu!

Sezon başında Kocaelispor'dan Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak Antalyaspor ile anlaşan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, siyah beyazlı takıma karşı 2. maçında ikinci golünü attı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:27 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:34
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Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oyuna sonradan girip beraberliği getiren golü atmıştı. Gökdeniz bu sezon 21 lig maçında 4 gol attı. Gökdeniz'in sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçeklememiş, oyuncu Antalyaspor'a imza atmıştı.

"VODAFONE PARK'TA DA ATMIŞTIM"

Antalyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmanın ardından konuştu.

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Beşiktaş'a karşı, büyük takımlarla oynarken farklı şekilde motivasyonumuz oluyor. Organizasyonlu güzel bir gol attık. Yine Vodafone Park'ta da atmıştım, çok mutluyum. Kazansaydık daha mutlu olurduk ama nasip değilmiş. 7 maçtır yenilmiyoruz, bu iyi bir şey ama sonradan yediğimiz gol ve hakem hatalarına çok üzülüyoruz." dedi.

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