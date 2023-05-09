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Spor

Gökhan Geylani: Müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan MKE Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Gökhan Geylani maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 00:28 - Güncelleme:
Gökhan Geylani: Müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık
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MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenör Gökhan Geylani, oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ancak skoru değiştirme anlamında muvaffak olamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenör Gökhan Geylani, müsabakayı 10 kişi oynadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un şimdiye kadar oynadığı formatın dışında üçlü savunma ile oynaması savunma arkasında bize ciddi boşluklar oluşturacağını düşünmüştük. Oyunun bu anlamdaki akıcılığı bizim için daha iyi olacaktı. Müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra savunmayı biraz daha derinde yapıp direk hücumlarla sonuca gitmeye çalıştık. Bir kaç tane pozisyon ürettik ama çok derinde kaldığımız için rakip kale ile aramızdaki mesafe fazla uzadı ve çok fazla muvaffak olamadık. 4 gün önce Başakşehir maçı bugünde Trabzonspor deplasmanına rağmen oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. Koşu mesafelerine baktığımızda çok yüksek değerler çıkacaktır. Bence ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

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