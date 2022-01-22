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Spor

Gökhan Kağıtçıoğlu: 10 kişi kalana kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 5-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:27
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Fatih Karagümrük Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, Adana Demirspor maçı ile ilgili, "2 ve 3. gol bizi demoralize etti. Ondan sonrası için söylenecek bir şey yok." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, "Adana deplasmanı zor bir deplasmandı. Zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalana kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Emre ile de kaçırdığımız yüzde 100 gol pozisyonu var. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol takımın gardını düşürdü. İkinci yarı daha bir arada oynamaya çalıştık. Daha bir arada olmamız gerekiyordu ama arkasından gelen 2 ve 3. gol bizi demoralize etti. Ondan sonrası için söylenecek bir şey yok." diye konuştu.

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