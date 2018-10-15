Gökhan Töre'nin paylaşımı dikkat çekti
Beşiktaş'ın U21 takımıyla yaptığı maçta Şenol Güneş tarafından idmandan kovulan Gökhan Töre yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Beşiktaş'ta önceki gün idmandan kovulan Gökhan Töre'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Beşiktaş'ın U21 takımıyla yaptığı maçta Gökhan Töre’nin tavırları Şenol Güneş'i sinirlendirmişti. Savunmaya yardım etmeyen Gökhan'ı uyaran Güneş, oyuncudan olumlu geri dönüş alamayınca "Sahadan çık o zaman" diyerek idmandan yollamıştı. Bugün yapılan antreman sonrası milli futbolcunun paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Şenol Güneş ile buzları eriten Gökhan Töre, fotoğrafı gülümseme emojisiyle paylaştı
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