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Spor

Gökhan Ünal: Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 20:07 - Güncelleme:
Gökhan Ünal: Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim
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Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldıkları maç sonrası konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Gökhan Ünal, uzun süre sonra gol yemeden kazandıkları 1 puanın kendileri için umut verici olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Altınordu'ya gelirken takımdaki özgüven eksikliğini gördüğünü ifade ederek, "Bireysel anlamda yeteneklerini sergilemeyenler vardı. Beraber oynamayı öğretiyoruz onlara. Maçın içinde bunu iyi sergilediler. Uzun süre sonra gol yemeden maçı tamamladık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Bugün 1 puan aldık. Bu 1 puan bizim için umut vericiydi." dedi.

Devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydeden Ünal, "İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Ligden düşmeyi düşünmüyoruz. Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim. Bünyemize uygun oyuncuları araştırıyoruz. Gelmek isteyen oyuncular var. Kadromuza iyi oyuncular katıp ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacağız." şeklinde konuştu.

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