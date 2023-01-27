Spor Toto 1. Lig'de yarın Dyorex Boluspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Gökhan Ünal, "Ben evimizde mağlubiyeti veya beraberliği kabul etmiyorum." dedi.

Ünal, yaptığı açıklamada, Boluspor karşılaşması öncesinde eksiklere rağmen iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Geçen hafta Sakaryaspor karşısında küçük hatalardan dolayı sahadan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"Geçen oynadığımız maçta evet iyi oynadık ama küçük, nokta hatalardan dolayı galibiyeti kaçırdık. Önümüzde bir Boluspor maçı var. Bu maçtan mutlaka galip gelmemiz gerekiyor. Futbolculara da aynı şeyi aktarıyorum. Evimizde oynuyoruz. Ben evimizde mağlubiyeti veya beraberliği kabul etmiyorum. İnşallah önümüzdeki maçta üç puan alıp diğer maçlara daha rahat bir şekilde hazırlanacağız. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var ama bunu sonuca da dökmemiz lazım. İnşallah Boluspor maçıyla bunu tekrar başlatacağız."

Bu arada Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Metehan Yılmaz'ın takımla antrenmanlarına katıldığı, Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli, Yusuf Can Esendemir ve Volkan Fındıklı'nın fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı, Sami Satılmış ve Arif Şimşir'in tedavilerinin sürdüğü açıklandı.