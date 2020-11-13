13 Kasım 2020 Cuma 21:30 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:30

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen Milan Skoda’nın menajeri Gökmen Kore, Çekya basınına açıklamalarda bulundu. Kore, geçtiğimiz yaz Skoda’nın Beşiktaş’a transfer olabileceğini ama Çaykur Rizespor'un onu vermek istemediğini söyledi.

"İYİ BİR PARAYA BEŞİKTAŞ’A GİDEBİLİRDİ"



Skoda’nın Rizespor’da şu anda forma şansı bulamadığını kaydeden Kore, 'Yine de o büyük bir yıldız. Çok önemli bir oyuncu. Tekrar oynamaya başlayacaktır. Yaz transfer döneminde iyi bir paraya Beşiktaş’a gidebilirdi ancak Rizespor onu bırakmak istemedi.' şeklinde konuştu.