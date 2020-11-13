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Spor

Gökmen Kore: Milan Skoda Beşiktaş'a gidiyordu Çaykur Rizespor izin vermedi

Çaykur Rizespor'da forma giyen Milan Skoda'nın geçtiğimiz yaz sezonunda Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu belirten oyuncu menajeri Gökmen Kore, Çaykur Rizespor'un onu vermek istemedi belirtti.

13 Kasım 2020 Cuma 21:30 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:30
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen Milan Skoda’nın menajeri Gökmen Kore, Çekya basınına açıklamalarda bulundu. Kore, geçtiğimiz yaz Skoda’nın Beşiktaş’a transfer olabileceğini ama Çaykur Rizespor'un onu vermek istemediğini söyledi.

"İYİ BİR PARAYA BEŞİKTAŞ’A GİDEBİLİRDİ"

Skoda’nın Rizespor’da şu anda forma şansı bulamadığını kaydeden Kore, 'Yine de o büyük bir yıldız. Çok önemli bir oyuncu. Tekrar oynamaya başlayacaktır. Yaz transfer döneminde iyi bir paraya Beşiktaş’a gidebilirdi ancak Rizespor onu bırakmak istemedi.' şeklinde konuştu.

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