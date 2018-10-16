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Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen ceza sonrası oyuncunun futbol takımındaki geleceğiyle ilgili konuştu.

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Arda Turan'a verilen 2,5 milyon TL'lik ceza sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, 'Neden kadro dışı bırakılmadı?' yönündeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu olduğu için profesyonel yükümlülüklerini yerini getirmesi gerekiyor. TFF herhangi bir ceza yaptırımı uygulamadığı için antrenman ve maçlara devam edecek. Bizim şu ana kadar bu iddialarla ilgili suçludur suçsuzdur deme lüksümüz yok. İzinli bir gün de olsa sabah saatlerinde dışarıda olması bile talimata göre cezadır. Biz bunları verdik. Adli karar sonrası ne olur onu zamanı gelince değerlendireceğiz. Olay izin gününde olmuş olsa bile bizim disiplin anlayışımıza göre sabah saatlerinde olduğu için bir suçtur."

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