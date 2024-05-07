Gol düellosunda kazanan Lyon!

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille ile Lyon karşı karşıya geldi. Lyon deplasmanda konuk olduğu Lille'i 4-3 mağlup etti.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Said Benrahma, 82. dakikada Malick Fofana, 88. dakikada Alexandre Lacazette ve 90+2. dakikada Mama Balde, Lille'nin gollerini 21 ve 85. dakikalarda Bafode Diakite ve 37. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.

Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı.

Lyon bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Lille ise 55 puanda kaldı.

Lille bir sonraki karşılaşmasında Nantes deplasmanına giderken, Lyon da Clermont deplasmanına çıkacak.