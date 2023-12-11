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Spor

Gol düellosunda kazanan Marsilya!

Fransa Ligue 1'in 15. hafta karşılaşmasında Marsilya, Lorient'e konuk oldu. Deplasman ekibi karşılaşmayı 4-2 kazandı.

11 Aralık 2023 Pazartesi 01:11 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan Marsilya!
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Fransa Ligue 1, 15. hafta karşılaşmasında Marsilya deplasmanda konuk olduğu Lorient'i 4-2 mağlup etti.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Chancel Mbemba, 9 ve 42. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 33. dakikada Leonardo Balerdi, Lorient'in gollerini ise 41. dakikada Romain Faivre ve 52. dakikada Benjamin Mendy kaydetti.

Marsilya'da, Jonathan Clauss 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Marsilya aldığı bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Lorient ise 12 puanda kaldı.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Clermont'u ağırlarken, Lorient de sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.

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