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Spor

Gol düellosunun galibi Tuzlaspor

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor, iki defa yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 3-2 yendi ve play-off iddiasını sürdürdü.

01 Mart 2021 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:51
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 yendi.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (dk. Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (dk. 70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (dk. 53 Ahmet Yazar), Thuram (dk. 90+1 Yohou)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, İsmail Erdoğan (dk. 77 Furkan Şeker), Donkor, Hakan Cinemre, Canberk Dilaver (dk. 88 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ergin Keleş (dk. 64 Ahmethan Köse), Atalay Babacan (dk. 88 Serdar Özkan), Berkan Fırat, Ozegovic

Goller: Dk. 56 Anıl Karaer, Dk. 79 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Thuram (Tuzlaspor), Dk. 32 Ozegovic, Dk. 69 Atalay Babacan (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 33 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+5 Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Dk. 30 Uğurcan Yazgılı, Dk. 85 Celil Yüksel (Adanaspor)

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