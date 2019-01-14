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Gol sorununu N’Jie çözecek

Galatasaray hem santrfor, hem de kanat bölgesinde oynayan Marsilyalı futbolcu ile söz kesti. Franız basını N’Jie’nin perşembe günü imza için İstanbul’da olacağını ileri sürdü.

  • StarSpor
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CİM-BOM, ligin ikinci devresinde hücumda sıkıntı yaşamamak için önemli bir adım attı. Galatasaray’ın hem santrfor olarak görev yapabilen, hem de kanatta oynayabilen Marsilyalı Clinton N’Jie transferinde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi. Oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar şimdi Marsilya yönetimiyle son pürüzleri konuşuyor. Fransız basınında da transferle ilgili olumlu haberler çıkarken, “Galatasaray transferi bitirmek üzere. N’Jie perşembe günü imza atmak için İstanbul’a gidecek. Sağlık kontrolünün ardından kendisini Galatasaray’a bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak. Bu transfer için artık geri sayıma geçildi. Her an resmi açıklama yapılabilir” ifadelerine yer verildi. Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için en son 4 milyon euro teklif ettiği, Marsilyalı yöneticilerin ise 5 milyon euroya kadar düştüğü ifade edildi. Aslan, Kamerunlu oyuncuya da yıllık 2 miyon eruo ödeyecek. N’Jie bu sezon Marsilya formasıyla 9 maça çıkarken, 1 gol kaydedebildi.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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